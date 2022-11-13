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03:06, 13 ноября 2022Ценности

Стало известно о планах Estée Lauder купить бренд Tom Ford

FT: Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда Tom Ford за 2,8 миллиарда долларов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда Tom Ford за 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что официально о сделке могут объявить в понедельник, 14 ноября. По данным газеты, для Estée Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании.

В начале ноября газета The Wall Street Journal писала, что французская компания Kering SA планирует купить Tom Ford. Однако, по данным FT, сторонам не удалось прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов косметики и парфюма вернется на российский рынок после того, как Минпромторг внес их в исключения по параллельному импорту. Ожидается, что в России снова станет доступна продукция зарубежных брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

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Марина Совина
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