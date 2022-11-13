Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 13 ноября 2022Мир

Очевидец сообщил подробности о взрыве в Стамбуле

Очевидец рассказал подробности о взрыве в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / Reuters

Очевидец Алексей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «Ленты.ру») рассказал «Ленте.ру» подробности о взрыве в Стамбуле.

Стало известно, что на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Есть раненые. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

«Мы услышали хлопок и стали уходить. Быстро побежали люди. Это произошло недалеко от мечети и рядом с церковью на площади Турецкой Республики. На место стягиваются пожарные, БТР и военная техника. Сейчас все оцеплено», — сообщил Алексей.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что при взрыве пострадали не менее 11 человек. Информации о погибших в настоящий момент нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В центре Стамбула прогремел взрыв
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
Стало известно число прибывших с начала года в Великобританию мигрантов
Очевидец сообщил подробности о взрыве в Стамбуле
Момент взрыва в Стамбуле попал на видео
Появились новые подробности о состоянии шахматиста Карпова
В США предложили прекратить финансирование Украины
Названа дата формирования устойчивого снежного покрова в Москве
Друзья сорвавшегося со скалы мотоциклиста назвали его смерть случайностью
В Twitter начались увольнения модераторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.