Очевидец сообщил подробности о взрыве в Стамбуле

Очевидец рассказал подробности о взрыве в Стамбуле

Очевидец Алексей (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «Ленты.ру») рассказал «Ленте.ру» подробности о взрыве в Стамбуле.

Стало известно, что на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Есть раненые. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

«Мы услышали хлопок и стали уходить. Быстро побежали люди. Это произошло недалеко от мечети и рядом с церковью на площади Турецкой Республики. На место стягиваются пожарные, БТР и военная техника. Сейчас все оцеплено», — сообщил Алексей.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что при взрыве пострадали не менее 11 человек. Информации о погибших в настоящий момент нет.