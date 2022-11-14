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15:54, 14 ноября 2022Ценности

Женщина пыталась провезти в Россию 123 килограмма одежды люксовых брендов

Женщина пыталась провезти в Россию 123 килограмма одежды Louis Vuitton, Dior и Gucci

Фото: Уральское таможенное управление

Сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

По словам работников таможенного управления, женщина (имя и фамилия неизвестны) прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в «зеленый» коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.

В то же время отмечается, что пассажирка провозила неоригинальную продукцию. В связи с этим ей грозит крупный штраф. Утверждается, что ущерб правообладателям оценили в 2,8 миллиона рублей.

Ранее сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге лишили вернувшегося из Дубая пассажира предметов роскоши, которые он пытался провезти в багаже. В ходе досмотра в России в чемодане мужчины, имя которого не раскрывается, обнаружили одежду, обувь, аксессуары и украшения люксовых модных домов Chanel, Dior и Louis Vuitton, а также двое часов марки Hublot, косметику и телефон.

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Мария Винар
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