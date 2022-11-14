Россиянин забил друга до смерти и выбросил его тело с третьего этажа

Под Нижним Новгородом мужчина убил друга, завернул его тело в одеяло и выбросил с балкона

В Нижегородской области россиянин забил друга до смерти, выбросил его тело с балкона на третьем этаже и спрятался от полиции в подвале гаража. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, преступление было совершено в городе Лукоянов в начале ноября. Потерпевший выпивал в компании приятелей в гостях у одного из них. Во время застолья 42-летний хозяин квартиры скончался. Его товарищи вызвали скорую и полицию, после чего нашли другую квартиру и продолжили употреблять спиртное там.

Во время посиделок потерпевший остался наедине с 37-летним знакомым. Мужчины начали драться, оппонент несколько раз ударил жертву по голове. Затем к ним подошел 45-летний собутыльник и добил жертву. Ранее неоднократно судимые товарищи завернули труп убитого в одеяло и выбросили его с балкона на третьем этаже дома. После этого убийца покинул помещение и спрятался в подвале гаража, а нападавший продолжил употреблять спиртное.

Спустя несколько дней в полицию обратилась сожительница погибшего мужчины и сообщила, что тот не вернулся домой. Полицейские допросили участников конфликта и выяснили, где прячется убийца, после чего его задержали. Он признался в содеянном и рассказал, куда дел тело.