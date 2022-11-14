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21:46, 14 ноября 2022Мир

Google заплатит 400 миллионов долларов за слежку за пользователями

Associated Press: Google выплатит $400 млн за отслеживание геолокаций пользователей

Фото: Charles Platiau / Reuters

Американская транснациональная корпорация Google выплатит около 400 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, связанного с обвинениями в отслеживании геолокаций. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Ранее 40 американских штатов обвинили компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей. Расследование было инициировано после того, как AP выпустило статью, что Google продолжает мониторинг данных геолокаций даже после того, как пользователи отключают данную функцию. В общей сложности, писало агентство, это затронуло два миллиарда устройств.

Теперь корпорации предстоит выплатить 391,5 миллион долларов. Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг (William Tong) назвал это соглашение исторической победой потребителей и крупнейшим в истории США межгосударственным соглашением по вопросу конфиденциальности. Он также отметил, что существует множество причин, по которым люди отказываются от функции «история местоположения».

Дело против компании Google завели в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризона. Похожий иск подавала компания Boies Schiller Flexner.

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Марина Совина
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