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18:29, 14 ноября 2022Экономика

Германия предупредила Китай об умных решениях

CNBC: вице-канцлер Хабек призвал сохранять осторожность при укреплении связей с Китаем

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал сохранять осторожность при укреплении экономических связей с Китаем и отслеживать потоки иностранных инвестиций, сообщает телеканал CNBC.

«Мы — открытый рынок. Но это не значит, что мы глупый рынок. Мы должны быть осторожны», — предупредил Хабек о намерении принимать умные решения.

По словам министра, нет «ничего плохого» в том, что Китай инвестирует в экономику Германии. Но военный конфликт на Украине показал, «что тот, кто кажется вам надежным партнером, очень скоро может взять вас в заложники», указал он, ссылаясь на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России.

Хабек убежден, что несмотря на открытость к более тесным связям с Китаем, есть ряд отраслей, которые «не подходят для продажи». К ним, в частности, относятся сферы здравоохранения, производства полупроводников, телекоммуникаций, энергетики и критически важная инфраструктура (в том числе порт в Гамбурге, контроль над которым недавно хотел получить Китай). В эти областях, подчеркнул вице-канцлер, Германия «скептически» относится к деньгам из-за рубежа.

При этом недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после пандемии посетил Китай с официальным визитом и встретился с Си Цзиньпином. Это поездку назвали спорной на фоне роста напряжённости между США и Китаем и нарушением прав человека, в частности уйгуров и других этнических меньшинств, в КНР, указывает CNBC.

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Данил Дмитриев
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