На пляже обнаружили шесть человеческих черепов

NBC News: на пляже во Флориде после урагана «Николь» обнаружили человеческие останки

Обрушившийся на восточное побережье Флориды, США, ураган «Николь» вынес на пляж человеческие останки более чем двухсотлетней давности. Об этом сообщает NBC News.

По данным сотрудника полиции Мартина Джона Буденсика, шесть черепов и другие мелкие и крупные кости были обнаружены на пляже Честейн. Останки заметили отдыхавшие там люди. «Я нашел череп, который будто вымыло на сушу из воды», — рассказал один из посетителей.

Материалы передали на экспертизу. Специалисты подозревают, что останки принадлежат коренным американцам. «По мнению авторов медицинской экспертизы, возраст костей превышает 200 лет», — заключил Буденсик.

В этой местности и ранее находили старейшие останки. Так происходило в 2012 году после урагана «Сэнди» и в 2019 году — после урагана «Дориан».

Ранее сообщалось, что на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Порывы ветра во время урагана достигали скорости 145 километров в час.