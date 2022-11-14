Эксперты назвали методы решения проблемы ограничения поставок товаров в Россию

Эксперты обсудили помощь компаниям в условиях ограничений поставок товаров

Эксперты, ученые и практики из государственного и коммерческого секторов на круглом столе «Института развития предпринимательства и экономики» обсудили вопрос то, что транспортные компании испытывают проблемы с поставками новой транспортной техники, запчастей и комплектующих из-за границы и предложили варианты решения проблемы.

«По последним данным Росстата за 2021 год, доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольствия составила 25 процентов. Существенной остается зависимость от импорта по ряду категорий продовольственных товаров — соль поваренная пищевая (34,1 процента), говядина (24,7 процентов), животные масла (28,4 процента) растительные масла (16,1 процент). Ряд отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства зависят от импорта оборудования, сырья и селекционных материалов», — отметила директор «Института развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

По ее словам, с 2015 по 2021 годы значительно сократился импорт мяса и птицы — на 53,2 процента, в том числе свинины — на 97,4 процента, мяса крупного рогатого скота — на 50,8 процентов, импорта мяса птицы при этом сократился всего на 4,4 процента. Изменения произошли и в категории овощей, импорт которых сократился на 20,9 процентов, в том числе огурцов — на 67,8 процентов, капусты — на 54,9 процентов, лука и чеснока — на 33,2 процента.

Также она отметила, что сохраняется импортная зависимость от товаров, необходимых для производства конечной продукции.

«Эта зависимость приводит к тому, что импортозамещение, понимаемое как наращивание производства отечественной продукции из отечественного сырья и материала, подменивается импортозамещением отечественной продукцией, но из импортного сырья, или простым европозамещением, что не снижает риски перебоев в поставках в случае кризисных ситуаций», — сказала Назарова.

Назарова также отметила, что, по данным НАФИ в августе 2022 года, 43 процента торговых организаций России отметили сильную зависимость от информационных технологий. При этом только 36 процентов компаний в данной сфере заявили, что уход зарубежных IT-компаний никак не сказался на их деятельности.

«Как показывают последние несколько лет, импортная зависимость — это комплексный фактор продовольственной безопасности, включающий логистические проблемы, зависимость от программного обеспечения, международных систем расчета. Такие проблемы бизнес не может решить самостоятельно, требуется активная вовлеченности государства», — добавила она.

В свою очередь, директор по взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Детский мир» Алексей Иванов отметил, что в сегменте товаров для детей доля импорта все еще достаточно высока, а текущие логистические цепочки стали сложнее.

«На текущий момент в сфере детских товаров доля импорта достаточно высокая и, к сожалению, поменять это в один момент невозможно. Если говорить про детское питание и смеси — да, есть локализации производства отдельных брендов, но компоненты все равно остаются импортными. Поэтому по импорту, конечно, серьезнейшая проблема, которая возникла – это нарушение логистических цепочек», — сказал он.

По его словам, часть товаров «Детского мира» поставляются из юго-восточной Азии, часть — все еще из Европы.

«Но если ранее длительность поставок составляла около недели-двух, то сейчас — месяц-два», — добавил он.

По мнению руководителя направления «Сопровождение международных отношений» X5 Group Марии Экслер, все участники импорта так или иначе сталкиваются с одними и теми же логистическими проблемами.

«Первая — уход от работы с нами двух крупнейших мировых транспортных компаний и с десяток компаний более мелких. Фактически теперь все товары должны перевозиться весьма ограниченным ресурсом. Кроме того, изменились логистические маршруты. Нам практически закрыт крупнейший маршрут, ведущий через Гамбург и Роттердам. У нас большие проблемы с авиасообщением, потому что мы не можем даже образцы толком нормально доставить, а коллеги, которые работают в сегменте фреш и супер-фреш естественно будут ограничены теми территориями, куда еще летать можно», — сказала она.

В итоге, по словам эксперта, Турция стала самым крупным транспортным узлом. Как следствие, возросла нагрузка на этот порт и скорость доставки товаров. Кроме того, после пандемии COVID-19 не полностью восстановился китайский коридор.

Вместе с тем, участники дискуссии отметили, что на текущий момент во всех крупных продовольственных сетях доминируют отечественные товары. Так, по словам руководителя управления по взаимодействию с государственными органами компании «Магнит» Юлии Храмайковой, 87 процентов товаров сети «Магнит» — товары российского производства.

«Можно сказать, что девять рублей из каждых десяти рублей, которые мы направляем на закупку продуктов питания, остаются внутри нашей страны и отправляются к российским производителям», — добавила она.

Она также добавила, что государство слышит бизнес и откликается на его проблемы.

«В этот кризисный непростой год у нас довольно тесное было взаимодействие и очень быстро принимались нужные решения. Были истории с упрощением ввоза товаров, декларирования. То есть решения, которые действительно облегчали и упрощали нам процесс поиска новых поставщиков и перехода на новые поставки», — сказала она.

90 процентов товаров сети Metro Cash&Carry также российского происхождения.

«Можно дальше задавать вопросы – это локализованные здесь бренды, не локализованные, местные поставщик — но, в любом случае, 90 процентов товаров производились здесь, на территории России», — сказал заместитель гендиректора — директор по корпоративной внешней политике Metro Cash&Carry Алексей Григорьев.

Вместе с тем он полагает, что к идее импортозамещения как такового необходимо подходить достаточно осторожно, так как этот инструмент работает не всегда.

«Пока мы видим достаточно искусственно созданные условия для импортозамещения в России в плане конкурентоспособности, потому что есть некоторые протекционистские барьеры. Тот же 2014 год — это история, связанная с искусственным отграничением российского рынка по ряду категорий от международных рынков. Если вы поговорите с российскими производителями и спросите — если завтра санкции снять, и российские контрсанкции, они выживут в условиях конкуренции? Если они скажут, что выживут, тогда импортозамещение реально работает. Если они не выживают — это нежизнеспособное импортозамещение, которое может существовать только в определенных, искусственно созданных условиях», — считает Григорьев.