Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 14 ноября 2022Россия

Российский сапер погиб после обстрела ВСУ

«Известия»: сапер ВС РФ погиб после обстрела ВСУ под Курском, еще двое военных были ранены

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины в Курской области. Об этом сообщил источник «Известий».

По данным издания, еще двое российских военных получили ранения. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Официальных комментариев от Минобороны и администрации российского региона пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб 19-летний российский солдат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК
Медсестра исполнила последнее желание умирающей пациентки
Российские вертолетчики получат специализированную броню
Российская команда стала чемпионом мира по CS:GO
Бренд спортивной одежды Hellу Hansen уйдет из России
Европе предрекли аномально теплую зиму
Российский сапер погиб после обстрела ВСУ
Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха
Россиянина осудят за убийство младшего брата из-за шуточной борьбы
Первой женщиной-президентом Словении стала бывший адвокат жены Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.