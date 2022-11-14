Российский сапер погиб после обстрела ВСУ
«Известия»: сапер ВС РФ погиб после обстрела ВСУ под Курском, еще двое военных были ранены
Сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины в Курской области. Об этом сообщил источник «Известий».
По данным издания, еще двое российских военных получили ранения. Другие подробности происшествия устанавливаются.
Официальных комментариев от Минобороны и администрации российского региона пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб 19-летний российский солдат.