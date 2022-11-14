Работника подмосковной мебельной фабрики арестовали за убийство коллеги

В Подмосковье 22-летнего работника мебельной фабрики арестовали за убийство коллеги

В Московской области ранее судимого 22-летнего местного жителя арестовали за убийство коллеги. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, фигурант работал вместе с потерпевшим на мебельной фабрике в Электростали. 31 октября он вышел с работы вслед за коллегой и во время конфликта зарезал его. Когда оппонент скончался, молодой человек забрал у него мобильный телефон и выбросил его недалеко от своего дома. Также он избавился от ножа.

Спустя несколько часов тело убитого заметил прохожий. После этого следователи и криминалисты начали отрабатывать все версии преступления и изучили маршрут потерпевшего по записям с камер видеонаблюдения.

«Кроме этого, в руке погибшего был обнаружен фрагмент ткани, который потерпевший, оказывая сопротивление при нападении, оторвал от лацкана рукава куртки обвиняемого», — уточнила Врадий.

Также правоохранители нашли телефон жертвы. На смартфоне и на куске ткани по результатам молекулярно-генетической экспертизы было установлено ДНК, принадлежащее обвиняемому. После этого он был задержан.