В сети восхитились внешностью учительницы на уроках и в нерабочее время

Блогерша @officialmisswho восхитила зрителей внешностью на уроках и в нерабочее время

Работающая учительницей блогерша из США с никнеймом @officialmisswho восхитила пользователей сети своей внешностью на уроках и в нерабочее время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как выглядит в выходные. Она предстала перед камерой в черном шелковом кроп-топе с открытой спиной, под которым не было бюстгальтера, продемонстрировав татуировки на руках и груди. Затем девушка показала, какие наряды выбирает для проведения уроков в школе. Один из образов состоял из объемной фиолетовой футболки с принтом, розовых брюк и разноцветных кроссовок, другой — из белой футболки и джинсов с высокой талией, украшенных ремнем с блестящими камнями. Кроме того, американка надела комбинезон с леопардовым принтом, а также облегающую футболку в сочетании с длинной оранжевой юбкой.

Зрители высказали свое мнение о стиле в одежде блогерши в комментариях. «Наконец-то появился учитель, который знает, как одеваться», «Я стремлюсь быть таким же классным преподавателем, как ты», «Хотел бы я, чтобы ты была моей учительницей в старшей школе, ты такая прекрасная», — отметили они.

Ранее в ноябре служащая в армии блогерша Керра Бюргер из Флориды, США, снялась в военной форме и удивила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала в одежде камуфляжной расцветки. Кроме того, она собрала волосы в высокий хвост и не стала корректировать внешность с помощью макияжа.