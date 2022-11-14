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14:13, 14 ноября 2022Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну на поездах на Новый год

«Туту.ру»: зафиксирован высокий спрос на путешествия на поездах в Белоруссию на Новый год

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Россияне массово устремились в одну страну на поездах на зимние праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (40,9 процента бронирований) на Новый год запланировано между Москвой и Минском. Средняя стоимость билета составляет 2,8 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест. Средний чек по данным направлениям составил 3,3 тысячи и 3,8 тысячи рублей соответственно. Также высоким спросом пользуются поездки в Гомель, Могилев, Оршу и Барановичи.

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Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованы билеты из Москвы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Средний чек за проезд составляет 2,3 тысячи и 4,3 тысячи рублей в одну сторону. Также популярностью пользуются маршруты из Москвы в Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Симферополь и Воронеж.

Ранее сообщалось, что у россиян до конца 2022 года есть возможность оформить загранпаспорт на портале госуслуг со скидкой 1,5 тысячи рублей. С 1 января 2023 года временная акция перестанет действовать, и заявителям придется платить полную сумму.

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Валентина Процкова
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