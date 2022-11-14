Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:28, 14 ноября 2022Культура

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза»

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за слов Гузель Яхиной о спецоперации
Спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы им. М. Гафури.

Спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы им. М. Гафури.. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. Об этом сообщается на сайте Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

В публикации отмечается, что постановку убрали из репертуара из-за слов писательницы о военной спецоперации. Подчеркивается, что работники театра не согласны с антивоенной позицией автора.

«Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина заявляет: "Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен". Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем», — говорится на сайте театра.

В 2020 году вышел сериал по роману «Зулейха открывает глаза». Премьера сериала на российском телевидении сопровождалась чередой скандалов. Его создателей критиковали российские коммунисты, а также татарские националисты. Исполнившая главную роль в сериале Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
В Одессе снесли бюст Максима Горького
Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.