В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за слов Гузель Яхиной о спецоперации

В Уфе отменили спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. Об этом сообщается на сайте Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

В публикации отмечается, что постановку убрали из репертуара из-за слов писательницы о военной спецоперации. Подчеркивается, что работники театра не согласны с антивоенной позицией автора.

«Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина заявляет: "Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен". Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем», — говорится на сайте театра.

В 2020 году вышел сериал по роману «Зулейха открывает глаза». Премьера сериала на российском телевидении сопровождалась чередой скандалов. Его создателей критиковали российские коммунисты, а также татарские националисты. Исполнившая главную роль в сериале Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.