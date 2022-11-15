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16:51, 15 ноября 2022Культура

Группа Blur воссоединится в 2023 году

Британская брит-поп-группа Blur объявила о воссоединении в 2023 году

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британская брит-поп-группа Blur объявила о воссоединении после семилетнего перерыва. Об этом сообщает The Guardian.

Музыканты воссоединятся в 2023 году и 8 июля дадут концерт на лондонском стадионе Уэмбли. На разогреве выступят рэпер Slowhai, поп-артист Self Esteem и экспериментальный дуэт Jockstrap.

«Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть с моими братьями из Blur и исполнить все эти замечательные песни. Живые выступления Blur всегда были для меня чем-то потрясающим», — заявил гитарист Грэм Коксон.

Фронтмен Дэймон Албарн согласился с ним и сказал, что пришло время вновь исполнить песни группы. Барабанщик Дейв Раунтри отметил, что «после хаоса последних нескольких лет здорово вернуться, чтобы вместе сыграть несколько композиций летним днем ​​в Лондоне». Последний полноценный концерт коллектива состоялся в июне 2015 года в Великобритании.

Английская группа Blur была одной из самых успешных в 1990-х годах. За годы существования коллектив сменил несколько музыкальных направлений, начиная от брит-попа и заканчивая экспериментами с электронной музыкой. В мире было продано около 50 миллионов пластинок группы.

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Марина Погосян
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