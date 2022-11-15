Движение по Крымскому мосту снова приостановят

Минтранс Крыма сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту 16 ноября

Из-за технических работ движение автомобилей по Крымскому мосту будет снова приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма.

«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении.

Граждан просят отказаться от поездок в данный период времени в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуют выбирать маршруты через новые территории Российской Федерации.

Ранее в ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал об этапах работ по восстановлению Крымского моста. По его словам, в декабре планируется завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой в настоящее время продолжается движение.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

