Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:10, 15 ноября 2022Культура

В Эрмитаже заявили о готовности к обмену выставок с Китаем

Директор Эрмитажа Пиотровский заявил о готовности к выставочному обмену с Китаем

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готовится к расширению сотрудничества с Китаем и обмену выставок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в связи с нынешней ситуацией в мире выставочное присутствие музея «заморожено».

«Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой, совместной деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами Персидского залива и с арабскими странам», — отметил Пиотровский.

Директор Эрмитажа добавил, что благодаря современным технологиями выставки в других странах не требуют вывоза экспонатов из стен учреждения. По его мнению, в скором времени в мире начнет преобладать практика, в рамках которой будут представлены один или два совершенно исключительных объекта.

Руководитель музея подчеркнул, что выставки экспонатов из Эрмитажа в других местах не являются приоритетными: «Главное — это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций».

Ранее в «Гараже» высказались о возможном закрытии музея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Киеве произошли взрывы
Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2023 году
Лавров завершил программу на саммите G20
Военкор опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ
Бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю арестовали за получение взяток
Названа волнующая большинство россиян проблема
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины
Найден эффективный препарат против рака и COVID-19
Описаны последствия отключения Каховской ГЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.