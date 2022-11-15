В Эрмитаже заявили о готовности к обмену выставок с Китаем

Директор Эрмитажа Пиотровский заявил о готовности к выставочному обмену с Китаем

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готовится к расширению сотрудничества с Китаем и обмену выставок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в связи с нынешней ситуацией в мире выставочное присутствие музея «заморожено».

«Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой, совместной деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами Персидского залива и с арабскими странам», — отметил Пиотровский.

Директор Эрмитажа добавил, что благодаря современным технологиями выставки в других странах не требуют вывоза экспонатов из стен учреждения. По его мнению, в скором времени в мире начнет преобладать практика, в рамках которой будут представлены один или два совершенно исключительных объекта.

Руководитель музея подчеркнул, что выставки экспонатов из Эрмитажа в других местах не являются приоритетными: «Главное — это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций».

Ранее в «Гараже» высказались о возможном закрытии музея.