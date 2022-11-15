Опубликована карта боевых действий на Украине на 15 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 15 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 15 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, на каждом из них украинские войска понесли большие потери.

В результате успешных наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боев было уничтожено до 1400 украинских военнослужащих и большое количество военной техники.

Также, по информации военного ведомства, были поражены шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и Луганской народной республике (ЛНР), 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, значительное число военной техники и живой силы в 178 районах.

Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Херсонской области, ДНР и ЛНР, были перехвачены снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS» в Херсонской области.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.