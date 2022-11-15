Умер исполнитель песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек» Ежи Поломский

Польский артист Ежи Поломский скончался в 89 лет

Умер польский певец и актер Ежи Поломский. Об этом сообщает сообщает PolsatNews со ссылкой на менеджера артиста Виолетту Левандовскую.

Она рассказала, что исполнитель песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек» скончался в одной из клиник Варшавы. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется.

«Он был необыкновенным артистом и потрясающим человеком. Уникальная личность. Большая потеря для польской культуры», — заявила Левандовская.

Ежи Поломский родился 18 сентября 1933 года в городе Радом. После окончания строительного техникума планировал стать архитектором, однако не смог попасть в университет. Через несколько лет он спонтанно поступил на эстрадный отдел Государственной высшей театральной школы в Варшаве, а в 1957 году дебютировал в сатирическом театре «Сирена».

С 1960-1970-х годах Поломский исполнял песни, которые стали хитами: «Весь зал поет», «Кому песню?», «Дай», «С девушками». Артист выступал с концертными турами на Кубе и в СССР, Великобритании, Дании, Чехословакии, Венгрии, Югославии, ФРГ, ГДР, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Нидерландах, Швеции, Франции. Также исполнитель давал концерты в США, Канаде и Австралии.

