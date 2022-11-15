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12:38, 15 ноября 2022Экономика

Российская компания разобрала половину SSJ-100 на запчасти

«Ведомости»: авиакомпания «Якутия» разобрала два из четырех своих SSJ-100 на запчасти

Фото: Алексей Майшев

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех российских самолетов Superjet 100, полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом стало известно в результате внеочередной проверки состояния воздушных судов, прошедшей недавно, пишут «Ведомости».

Как объяснили источники в ГТЛК и еще один собеседник, знакомый с результатами проверки, восстановлению разобранные самолеты не подлежат. На них отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов.

В таком состоянии они находятся уже больше года. После проверки ГТЛК обратился к производителю SSJ 100, предприятию «Иркут» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию»), чтобы проконсультироваться по вопросу ремонта.

На предприятии ответили, что в связи с санкциями западных стран, введенными после начала боевых действий на Украине, отсутствующие детали взять неоткуда. Российско-французская компания PowerJet с марта не выпускает и не обслуживает двигатели SaM146 для SSJ100, а российская силовая установка предназначена для другой модификации лайнера Superjet New. Кроме того, ни эта модель самолета, ни сам двигатель пока не сертифицированы.

Собеседник издания отметил, что обращение «Якутии» с SSJ 100 и раньше вызывало вопросы. Так, в 2020 году на одном из судов потребовалась замена стекла в кабине пилотов. Такая неисправность требует обращение к производителю, но авиакомпания попыталась отремонтировать борт самостоятельно. В результате борт залило дождем. Кроме того, проверка выяснила, что в кабине находится множество несертифицированных крепежных элементов.

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В ближайшее время ГТЛК запустит процесс изъятия судов у перевозчика. В компании лизингодателя отметили, что всегда стремились идти навстречу своим клиентам, но в таком вопиющем случае приходится идти на радикальные меры. Помимо разрушения двух бортов, «Якутия» задолжала ГТЛК 1,6 миллиарда рублей и текущие платежи проводит частично. Субсидии из регионального бюджета перевозчику в объеме около двух миллиардов рублей не помогли.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в российские авиакомпании поступят только десять Superjet 100, хотя еще весной глава Минпромторга Денис Мантуров обещал передачу 19 бортов. При этом только семь бортов будут полностью новыми.

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Платон Щукин
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