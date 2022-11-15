Бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю арестовали за получение взяток

В Перми экс-руководителя краевого УФССП поместили в СИЗО за взятки на 15 миллионов рублей

Пермский районный суд арестовал бывшего руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова за взяточничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс по делу Кожевникова начался 15 ноября. Гособвинение ходатайствовало перед судом о помещении фигуранта под стражу, так как по оперативным материалам УФСБ стало известно, что мужчина планирует уехать из России на Украину. Суд удовлетворил ходатайство и поместил фигуранта в СИЗО.

Отмечается, что экс-руководителя краевого УФССП задержали 24 июля 2019 года. Его обвиняют в получении взяток на 15 миллионов рублей и мошенничестве. Мужчина не признает вину.

