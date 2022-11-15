Исполнительница суперхита 1970-х Роберта Флэк не может петь из-за тяжелой болезни ЦНС

85-летняя исполнительница суперхита 1970-х Killing Me Softly Роберта Флэк больше не может петь из-за бокового амиотрофического склероза (БАС). О том, что многократная обладательница «Грэмми» лишилась голоса из-за тяжелой болезни ЦНС, рассказал изданию People представитель артистки.

По его словам, диагноз певице поставили в августе. «Заболевание сделало невозможным пение, говорить ей тоже непросто. Но нужно что-то большее, чем БАС, чтобы заставить эту икону замолчать», — говорится в переданном прессе сообщении. Утверждается, что Флэк намерена продолжить творческую и музыкальную карьеру.

БАС, также известный как болезнь Герига — медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, сопровождающееся поражением моторных нейронов. Оно вызывает постепенный паралич мышц, лишает возможности говорить, есть, ходить и дышать.

В последние годы здоровье Роберты Флэк пошатнулось. В 2016 году она перенесла инсульт, а в январе 2022 года — новую коронавирусную инфекцию.

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