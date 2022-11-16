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15:20, 16 ноября 2022Из жизни

Пожилая женщина шесть раз выстрелила в отвергшего ее ухаживания соседа

В США 72-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению за покушение на соседа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joshua Roberts / Reuters

В США приговорили к пожизненному заключению 72-летнюю жительницу штата Флорида, которая шесть раз выстрелила в мужчину, отвергшего ее ухаживания. Об этом сообщает Pensacola News Journal.

25 сентября 2020 года Ягаунда Грейс Бушбаум из города Пенсакола расстреляла соседа по дому. Американец остался жив и рассказал суду, что пожилая женщина попросила его подойти к двери своей квартры, объяснив это тем, что хочет сделать ему подарок. Когда он приблизился, Бушбаум выпустила в него шесть пуль. Прибывшим на место полицейским она заявила, что сосед попытался вломиться в жилище с целью ограбления.

Жертву пенсионерки спасли врачи. Позже мужчина рассказал, что 24 сентября 2020 года Бушбаум попыталась поцеловать его и ему пришлось «физически пресечь ухаживания». После расследования женщине предъявили обвинение в покушении на убийство второй степени.

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29 июля 2022 года Бушбаум признали виновной. 9 ноября суд приговорил ее к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 25 лет.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Преступница была арестована и содержалась в тюрьме без права выхода под залог.

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Никита Савин
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