Названы способы быстро закрыть долг по кредитной карте

Финансист Аверс предупредила о ложном чувстве стабильности из-за кредиток

Финансовый эксперт Ксения Аверс раскрыла способы быстрого закрытия кредитной карты. В частности, инвестор посоветовала вносить взносы на кредитный счет чаще, чем раз в месяц. Этот и другие советы специалист дала в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Почти у каждого есть кредитка. Это удобно — быстро оформил, всегда под рукой, можно тратить в любой момент. Но если превысить беспроцентный период, возникает дыра, в которую утекает ощутимая часть бюджета. Вы начинаете работать на банк, долг и проценты по нему. Долги, в свою очередь, мешают достигать финансовых целей и жить в достатке. Получается замкнутый круг», — отметила Аверс.

Кредитка: за или против?

Финансист заявила, что наличие кредитной карты рождает ложное ощущение стабильности. На деле это повышает склонность к импульсивным тратам, провоцирует жить не по средствам, покупать то, чего человек не может себе сейчас позволить.

«Уже не идет речь о том, чтобы копить деньги на черный день, крупные покупки или инвестиции в лучшую жизнь. Львиная часть бюджета уходит на обслуживание долга. В итоге человек работает, а отдачи не ощущает», — высказалась инвестор.

Она отметила, что есть люди, которым наличие кредитной карты не навредит и даже может пойти на пользу. В первую очередь это финансово грамотные люди, подчеркнула Аверс. «Это люди, которые четко придерживаются финансового плана и не позволяют себе лишних импульсивных покупок. Это те, кто финансово дисциплинирован и всегда погашает задолженность в течение бесплатного периода, не внося процент за использование кредитного лимита. И, наконец, те, кто пользуется кешбэком, не выходя при этом за рамки беспроцентного срока использования картой», — пояснила специалист.

Схема быстрого погашения кредитной карты

Волшебных способов, позволяющих в один миг закрыть кредитку, просто не существует. Поэтому самый первый совет — это платить на порядок выше минимально установленного взноса Ксения Аверс финансовый эксперт

Финансовый эксперт посоветовала гасить кредитную карту чаще, чем раз в месяц. «Обычно графики предписывают ежемесячное внесение платежей. Но если делать это раз в неделю или хотя бы раз в две недели, это позволит ускорить срок погашения карты, а также уменьшить размер основного долга и проценты по нему на следующий месяц. Кроме того, вам будет проще психологически класть на кредитку небольшие суммы — например, по полторы тысячи рублей раз в неделю, — чем раз в месяц сразу расставаться с крупной суммой условно в шесть тысяч рублей», — пояснила инвестор.

Аверс посоветовала также настроить автопополнение. Она указала, что это позволит обезопасить себя от штрафов, дополнительных процентов и возможных переплат. «Забыли, заработались, не было интернета, сбой в работе приложения... Чтобы случайно не пропустить платеж и не выйти за рамки беспроцентного периода, используйте функцию автопополнения со своей расчетной карты на кредитную», — посоветовала специалист.

Финансовый эксперт посоветовала отказаться от использования кредитной карты в том случае, если человек решил ее закрыть.

Никаких отговорок в стиле: «я немножко»" или «я ненадолго». Иначе вы рискуете попасть в порочный круг: погасил — снова взял — заплатил процент. Прогресс будет лишь в том случае, если вы перестанете использовать кредитные средства Ксения Аверс финансовый эксперт

Чтобы быстрее закрыть кредитную карту, финансовый эксперт порекомендовала сократить траты. «Откажитесь от ненужных и неважных трат, подберите более выгодный тариф на телефон, интернет, телевидение, берите на работу обед из дома — и так далее. Все освободившиеся средства направляйте на кредитный счет», — посоветовала она.

Также она предложила подумать, как создать для себя новые источники дохода и увеличить текущие. «Например, возьмите подработку на выходные, предложите свои услуги близким, продайте старый аудиоплеер или сдайте макулатуру из гаража», — рассудила инвестор.

Что делать, если сейчас вообще нет денег?

Из ситуации, когда кредитную карту нечем гасить, есть три выхода, сообщила Аверс. Первый — это кредитные каникулы. «Вы можете написать заявление с просьбой об отсрочке платежей. Период льготных каникул может достигать шести месяцев», — отметила инвестор.

Также есть возможность обратиться в банк с просьбой увеличить срок кредитования, указала она. «Это позволит вам снизить размер ежемесячного платежа и в целом долговую нагрузку», — считает финансовый эксперт.

В крайнем случае можно перекредитоваться, рассудила Аверс. «Вы можете обратиться в другое финансовое учреждение и взять ссуду на других, более выгодных условиях, чтобы закрыть ранее взятые в долг средства», — резюмировала она.