Выбросившую дочь в мусоропровод москвичку осудили на полтора года

В Москве выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод россиянку осудили на полтора года

Бутырский районный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии 43-летнюю Марину Барышникову за покушение на убийство новорожденной девочки. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным надзорного ведомства, забеременев, Барышникова не встала на учет в в женской консультации. 14 апреля 2022 года в квартире одной из многоэтажек на Северном бульваре фигурантка, родив дочь в ванной, запеленала ее, обернула в полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.

В тот же день в камере мусоропровода девочку нашел дворник. Ребенка госпитализировали, и девочка выжила.

Сейчас над ней и над пятилетним сыном осужденной установлена опека.