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15:08, 16 ноября 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильных осадков

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за усиления ветра и обильных осадков с мокрым снегом. О надвигающейся на Черное море опасности россиян предупредили на сайте регионального ведомства.

«В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки», — говорится в сообщении.

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При этом в пресс-службе Крымского гидрометцентра уточнили, что 18 ноября температура воздуха резко понизится и составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Ранее в ноябре россиянка отдохнула в Крыму и описала состояние местного пляжа Алчак-Кая в городе Судак фразой «без слез не взглянуть». По словам поехавшей в Крым туристки, побережье усеяно мусором, в том числе сигаретными окурками, пакетами и шелухой от семечек.

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Валентина Процкова
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