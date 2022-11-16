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15:47, 16 ноября 2022Россия

В российской школе 16 детей пострадали при распылении газового баллончика

В Псковской области 16 детей отравились при распылении газового баллончика в школе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В городе Остров Псковской области подростки массово отравились в результате распыления в образовательном учреждении газового баллончика. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, это произошло утром в среду, 16 сентября, в одной из школ города. В результате пострадали 16 российских школьников — их госпитализировали с легким отравлением.

Помимо этого, медики оказали помощь еще 12 детям и отправили их лечиться амбулаторно. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. В частности, пострадали новорожденный ребенок, а также дети двух, пяти и шести лет. Помимо этого, были госпитализированы две женщины — их матери.

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Анастасия Шейкина
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