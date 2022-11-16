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20:24, 16 ноября 2022Силовые структуры

Троих участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» осудили

На Ставрополье организатора собраний ячейки «Свидетели Иеговы» осудили на 6 лет колонии

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

На Ставрополье суд приговорил к шести годам и двум месяцам лишения свободы организатора собраний запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» Виктора Зимовского. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме него, были осуждены Анатолий и Ирина Гезик. Их приговорили к четырем годам и двум месяцам принудительных работ.

По данным ведомства, Зимовский организовывал собрания ячейки в частом доме, который принадлежал супругам Гезик. Известно, что пара выгнала из дома 15-летнюю дочь, так как та не хотела принимать участие в этой деятельности. А их младшая 13-летняя дочь не имела права общаться со сверстниками и посещать врачей. Кроме того, за отказ принимать участие в религиозных собраниях они применяли физическую силу.

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Екатерина Власова
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