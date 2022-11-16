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05:46, 16 ноября 2022Культура

Вышел трейлер нового «Супер Майка» с Ченнингом Татумом

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец»

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец». Видео опубликовано на YouTube.

Премьера третьей части франшизы состоится 10 февраля 2023 года. «Фильм представляет собой своего рода вымышленную историю о том, как Майк приходит к идее шоу, а затем сталкивается с множеством препятствий на пути реализации его видения», — поделился режиссер Стивен Содерберг.

Сценарий фильма написал Рид Кэролайн, продюсером выступил Грегори Джейкобс. Ранее они вместе с Содербергом работали над кинокартинами «Супер Майк!» и «Супер Майк XXL».

Лента «Супер Майк» рассказывает о дружбе стриптизеров из Флориды. Фильм отчасти основан на реальных событиях: исполнитель главной роли и продюсер фильма Татум в юности работал стриптизером в течение примерно восьми месяцев. «Супер Майк» был снят на личные деньги Татума и Содерберга. Актер и режиссер вложили в производство семь миллионов долларов.

Марина Совина
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