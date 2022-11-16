Юрист рассказал россиянам о «новой надбавке» для пенсионеров

Юрист Соловьев: надбавка для ухаживающих за родными пенсионеров существует уже давно

В последнее время в российских СМИ появлялись сообщения о «новой надбавке» для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров. О порядке выплат за уход и за иждивенцев рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, такие выплаты существуют уже давно и касаются разных категорий граждан. Чтобы оформить уход за пожилым человеком или инвалидом, нужно собрать документы, подтверждающие необходимость в этом. Также необходимо подтвердить отсутствие постоянной работы.

Размер выплат составляет десять тысяч рублей в месяц для родителей и опекунов и 1200 рублей — для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера, уточнил Соловьев.

Также пенсионеры могут получить надбавку за иждивенцев, однако только при отсутствии трудоспособных родственников. Как отмечает эксперт, сумма составит третью часть страховых пенсионных выплат, то есть 2407 рублей на 2022 год, заключил юрист.

Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры в России с декабря могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсиив размере 2400 рублей. По словам Сиваковой, для получения прибавки необходимо предоставить доказательства того, что близкий родственник пенсионера действительно является нетрудоспособным и находится у него на иждивении.