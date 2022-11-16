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13:29, 16 ноября 2022Мир

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с президентом Кубы

Песков: Путин на следующей неделе встретится с президентом Кубы Бермудесом

Фото: Luong Thai Linh / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ТАСС сообщения о том, что на следующей неделе российский президент Владимир Путин встретится с коллегой из Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву президента Бермудеса, и, действительно, готовятся контакты двух глав государств», — сообщил пресс-секретарь президента России, подчеркнув, что главам государств «есть много о чем поговорить».

О планах президента Кубы посетить Россию и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро ранее сообщило посольство островного государства в Москве. Отмечается, что открытие монумента состоится 22 ноября, однако делегация президента республики приедет на пару дней раньше.

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Варвара Кошечкина
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