Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 16 ноября 2022Россия

В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков

Кадыров сообщил о прибытии в Чечню 200 российских подростков для воспитания

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чечню в рамках реализации федеральной программы «Подростки России» прибыли 200 трудных подростков из различных субъектов страны, в том числе Луганской и Донецкой народных республик, состоящих на учете в соответствующих органах. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, с детьми проведут профилактическую работу в целях военно-патриотического воспитания. «Отмечу, что с момента прибытия детей стартовала насыщенная программа, которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами региона», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что дети уже посетили Российский университет спецназа и проверили свои физические способности на полосе препятствий. «Радует, что юные гости с большим интересом отнеслись к проводимой университетом работе и в целом к военному ремеслу», — добавил он.

В октябре Кадыров сообщил о прибытии троих его несовершеннолетних сыновей в секторы несения службы чеченских бойцов в районах проведения специальной военной операции в Донбассе. Позже сообщалось, что они сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше
Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы
Танцоры обругали звезду «Эйфории» за съемку в пуантах
В США признали способность российского Су-35С обнаружить американский B-21
Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко
Раскрыты личности погибших в результате инцидента с ракетами в Польше
Украинскому городу вернули польское название
МИД России назвал обвинения в инциденте с ракетами в Польше провокациями
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Гарик Харламов вернулся в Comedy Club после двухнедельного перерыва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.