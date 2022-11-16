В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков

Кадыров сообщил о прибытии в Чечню 200 российских подростков для воспитания

В Чечню в рамках реализации федеральной программы «Подростки России» прибыли 200 трудных подростков из различных субъектов страны, в том числе Луганской и Донецкой народных республик, состоящих на учете в соответствующих органах. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, с детьми проведут профилактическую работу в целях военно-патриотического воспитания. «Отмечу, что с момента прибытия детей стартовала насыщенная программа, которая включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами региона», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что дети уже посетили Российский университет спецназа и проверили свои физические способности на полосе препятствий. «Радует, что юные гости с большим интересом отнеслись к проводимой университетом работе и в целом к военному ремеслу», — добавил он.

В октябре Кадыров сообщил о прибытии троих его несовершеннолетних сыновей в секторы несения службы чеченских бойцов в районах проведения специальной военной операции в Донбассе. Позже сообщалось, что они сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.