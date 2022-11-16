Информация о теле погибшего мужчины в морге Ростова оказалась недостоверной

Информация о нахождении тела погибшего россиянина в морге Ростова оказалась недостоверной

Информация о том, что тело погибшего россиянина Мансура Халидова находится в морге Ростова, оказалась недостоверной.

В августе 2018 года в соцсетях и мессенджерах начали рассылаться сообщения о том, что тело молодого человека Халидова Мансура Абдулаевича лежит в морге города Ростов. «Просили найти родственников. Друзья, прошу, сделайте репост, наверняка кто-то ищет», — говорится в сообщении. Новая волна рассылок началась в июне 2022 года.

Несмотря на просьбу помочь с поиском родственников, контакты авторов сообщения не указываются. Кроме того, пользователей соцсетей смутил факт наличия всех паспортных данных, которых достаточно, чтобы установить место прописки и ближайших родных.

Некоторые из комментаторов сообщили, что им удалось связаться с родственниками погибшего. По их словам, информация, распространившаяся в соцсетях, является недостоверной. «В морге в Ростове он не лежал. Он ушел от нас в понедельник [6 августа 2018 года]. Родители в тот же день забрали его и на следующий похоронили», — говорится в сообщении от 13 августа 2018 года.

В ноябре 2018 года на странице пользователя «ВКонтакте» Шамиля Халидова, которого комментаторы назвали родственником погибшего, появилась публикация, в которой он сообщил о смерти Мансура Халидова и его друга в результате ДТП на автодороге Краснодар – Кропоткин 6 августа 2018 года. «В «семерке» находились Мансур и Влад. Они погибли на месте. Удар был такой силы, что у ребят просто не оставалось шансов выжить», — рассказал он.

Информация о ДТП в августе 2018 года подтверждается сообщениями со ссылкой на МВД по Кубани в региональных СМИ.

Сообщения о поиске родственников Мансура Халидова и нахождении его тела в морге Ростова не получила распространения в СМИ.

