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15:02, 16 ноября 2022Моя страна

В Чечне направят более четырех миллиардов рублей на капремонт школ

Власти Чечни направят 4,4 миллиарда рублей на капитальный ремонт 76 школ в 2023 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Чечни планируют в 2023 году направить более четырех миллиардов рублей на капитальный ремонт 76 школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства республики Муслима Хучиева.

«В этом году завершен капитальный ремонт 44 школ на сумму более 2,8 миллиарда рублей. На следующий год у нас планируется капремонт 76 школ на сумму более 4,4 миллиарда рублей», — заявил он.

Хучиев уточнил, что в настоящее время в рамках госпрограмм и региональных проектов ведется строительство, реконструкция, капремонт, благоустройство и рекультивация 394 объектов на общую сумму 29,9 миллиарда рублей. «В том числе строительство четырех и реконструкция трех учреждений здравоохранения, строительство 40 общеобразовательных школ на 24 188 мест, строительство трех детских дошкольных учреждений на 440 мест», — добавил премьер-министр чеченского правительства.

Ранее сообщалось, что в Чечне восстановили Мешийский историко-архитектурный комплекс, состоящий из башен и каменных склепов. Отмечается, что объекты находились под угрозой обрушения.

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Валентина Процкова
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