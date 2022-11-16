Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 16 ноября 2022Мир

Постпредство при ООН заявило о непричастности России к падению ракеты в Польше

Постпредство РФ при ООН: факты указывают на непричастность Москвы к падению ракет в Польше

Фото: Telegram-канал «Mash»

Факты указывают на непричастность Москвы к падению ракеты на территории Польши. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Запостпреда подчеркнул, что в расследовании инцидента необходимо ориентироваться на факты. «Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — отметил он.

Полянский назвал происшествие попыткой спровоцировать прямое военное столкновение между Москвой и НАТО, которое приведет ко всем вытекающим из этого последствиям. Он предрек, что инцидент будет в центре внимания на предстоящем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое состоится 16 ноября.

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая», — добавил зампостпреда. Он допустил, что западные партнеры будут списывать все на Россию и игнорировать факты.

Ранее AP писало, что упавшая на территории Польши ракета, по предварительной информации, была выпущена с территории Украины, чтобы сбить российскую ракету. Агентство сослалось на слова американских чиновников, высказавшихся на условиях анонимности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили подразделения ВСУ под Артемовском
Пара рассказала о трудностях из-за 56-сантиметровой разницы в росте
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
Эрдоган заявил о позитивном настрое США в вопросе продажи Турции F-16
Треть россиян заявили о готовности получать «серые» зарплаты при одном условии
Эрдоган оценил причастность России к падению ракеты в Польше
Назван размер зарплат контрактников в зоне СВО
Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за многомиллионное мошенничество
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
Постпредство при ООН заявило о непричастности России к падению ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.