Постпредство при ООН заявило о непричастности России к падению ракеты в Польше

Постпредство РФ при ООН: факты указывают на непричастность Москвы к падению ракет в Польше

Факты указывают на непричастность Москвы к падению ракеты на территории Польши. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Запостпреда подчеркнул, что в расследовании инцидента необходимо ориентироваться на факты. «Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — отметил он.

Полянский назвал происшествие попыткой спровоцировать прямое военное столкновение между Москвой и НАТО, которое приведет ко всем вытекающим из этого последствиям. Он предрек, что инцидент будет в центре внимания на предстоящем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое состоится 16 ноября.

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая», — добавил зампостпреда. Он допустил, что западные партнеры будут списывать все на Россию и игнорировать факты.

Ранее AP писало, что упавшая на территории Польши ракета, по предварительной информации, была выпущена с территории Украины, чтобы сбить российскую ракету. Агентство сослалось на слова американских чиновников, высказавшихся на условиях анонимности.