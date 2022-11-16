В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США

Депутат Морозов заявил, что Трамп формирует альтернативную международную повестку

В случае, если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту американского президента, он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую позицию по переговорам, касающимся целого ряда международных вопросов. Об этом заявил

депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

Парламентарий назвал Трампа удивительно смелым человеком, формирующим альтернативную международную повестку. Вместе с тем республиканцы могут за два года переформатировать представление о своем кандидате и «поменять ставки», добавил Морозов.

«Болезненная заноза в пятой точке у Байдена — это по определению хорошо! Но Трамп важен уже тем, что формирует альтернативную международную повестку», — резюмировал депутат.

16 ноября бывший президент США Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — подчеркнул Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

