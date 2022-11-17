В Крыму подтвердили удар дрона ВСУ по подстанции

Помощник Аксенова Крючков подтвердил, что ВСУ ударили дроном по подстанции Кафа

Помощник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по подстанции Кафа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, ни повреждений, ни пострадавших при этом ударе не было. Дрон был сбит на подлете.

«По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — сообщил он.

Как сообщалось ранее, дрон атаковал подстанцию «Кафа» в ночь на четверг, 17 ноября.

«Кафа» — узловая подстанция энергомоста в районе Феодосии в Крыму. Она была построена в 2015 году для обеспечения энергобезопасности полуострова.