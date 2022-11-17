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16:44, 17 ноября 2022Ценности

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Пользователи TikTok восхитились преображением визажиста после нанесения макияжа

Фото: @valerie.stanko

Визажист Валери Станко показала внешность до и после нанесения макияжа. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @valerie.stanko, чей блог насчитывает 325 тысяч подписчиков, продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что на ее лице присутствуют небольшие покраснения, а волосы неаккуратно собраны в хвост. На следующих кадрах блогерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла на глаза бледно-коричневые тени, нарастила ресницы, придала форму бровям и накрасила губы нюдовой помадой. При этом она распустила волосы и расчесала их.

Зрители восхитились преображением юзерши, отметив в комментариях под роликом, что с помощью макияжа она изменилась до неузнаваемости. «А вы покажете подробную инструкцию по этому макияжу?», «Ты так великолепна! Теперь я не могу забыть твое лицо», «Что после, что до — одинаково красиво», — писали они.

В октябре журналисты Pop Sugar назвали макияж, переходящий с век на переносицу, новым трендом 2022 года. В беседе с изданием исполнительный директор бренда MAC Кэт Куинн заявила, что мода на мейкап неожиданной части лица у знаменитостей и блогеров началась благодаря показам брендов Chet Lo и Deviate.

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Мария Винар
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