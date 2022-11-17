Россиянин зарезал 61-летнюю мать в подмосковной квартире

В Подмосковье задержали мужчину в неадекватном состоянии, зарезавшего мать-пенсионерку

В Московской области 42-летнего местного жителя заподозрили в убийстве 61-летней матери. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 16 ноября в квартире в Одинцово полицейские обнаружили тело пенсионерки. Выяснилось, что фигурант зарезал мать, нанеся ранения в шею. Правоохранители задержали сына погибшей. Родственники семьи рассказали, что знали о планах подозреваемого сходить в гости к пожилой женщине. Кроме того, они отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения россиянину.