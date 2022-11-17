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15:17, 17 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о расстреле нацбатом сослуживцев из ВСУ под Лисичанском

Спикер МО Конашенков заявил, что бойцы нацбата расстреляли солдат ВСУ под Лисичанском

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Солдаты националистического батальона ради устрашения расстреляли нескольких сослуживцев из 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, инцидент произошел на лисичанском направлении, близ населенного пункта Белогоровка. Он отметил, что показательная казнь была проведена, чтобы мотивировать потерявших боевой дух резервистов.

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — заявил представитель российского Минобороны.

Конашенков отметил, что соединение потеряло боевой дух в том числе из-за высоких потерь.

Ранее Конашенков рассказывал, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат ВСУ при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.

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Валерий Розенберг
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