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17:54, 17 ноября 2022Экономика

Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков

«Зарплата.ру»: 51 процент россиянок готовы освоить традиционно мужские профессии

Фото: Shutterstock

Около 51 процента женщин в России готовы освоить такие традиционно мужские профессии, как слесарь, водитель грузовика и разнорабочий. Об этом говорится в исследовании «Зарплата.ру» (есть в распоряжении« Ленты.ру»).

Большинство из них (70 процентов) признались в желании поддержать отечественные предприятия в трудные времена, а 20 процентов сказали, что их привлекает заплата.

Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27 процентов), разнорабочими (20 процентов) и сторожами (19 процентов). Слесарями и сантехниками хотят работать семь процентов женщин, машинистами и автомеханиками — по пять процентов. На вопрос «Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?» положительно ответили 66 процентов.

После объявления частичной мобилизации российские работодатели начали активно искать персонал мужского пола. С 21 сентября по 11 октября число вакансий в девяти профессиональных областях, в которых в основном задействованы мужчины, в среднем выросло на 74 процента в месячном выражении.

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Платон Щукин
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