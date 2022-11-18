Брэдли Купер исполнит главную роль в фильме Стивена Спилберга «Буллит»

Брэдли Купер исполнит главную роль детектива в фильме Стивена Спилберга «Буллит»

Американский актер Брэдли Купер исполнит главную роль детектива в фильме кинорежиссера Стивена Спилберга «Буллит». Об этом сообщает Deadline.

Проект станет ремейком боевика «Детектив Буллитт» Питера Йетса, выпущенного в 1968 году. Детали сюжета предстоящей картины, сценаристом которой выступил Джош Сингер, ранее работавший над фильмами «Пост» и «В центре внимания», неизвестны.

Сообщается, что это первое сотрудничество Купера и Спилберга в качестве актера и режиссера. Помимо этого, оба кинодеятеля выступают продюсерами «Буллита». Проект разрабатывается студией Warner Bros., выпустившей оригинальную версию боевика.

В центре сюжета фильма 1968 года показано расследование детектива Буллита смерти осведомителя мафии, которого герой должен был защищать. О дате выхода ремейка не сообщается.

Ранее стало известно, что бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов.