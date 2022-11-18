Демографы предсказали выбывание России из топ-10 стран по населению

РБК: демографы спрогнозировали, что Россия выйдет из топ-10 стран по населению в мире

Заместитель директора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко предсказали выбывание России из топ-10 стран по населению в мире к 2050 году. Об этом они рассказали РБК.

Как отметил Безвербный, население России может сократиться до 110-120 миллионов человек, если «не будут использованы какие-то эффективные инструменты в демографической политике». «Тогда мы не просто будем далеки от первой десятки (пока мы еще в ней), мы будем где-то в середине демографического рейтинга примерно через 30-40 лет», — пояснил он.

Денисенко добавил, что к 2050 году первую десятку стран по населению будут составлять Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия. При этом к 2030 году Индия выйдет на первое место по числу жителей, обогнав Китай. Безвербный, в свою очередь, пояснил, что из-за низкой рождаемости старение населения увеличивается, и поэтому примерно через 50 лет в Китае может быть уже меньше миллиарда человек. «В отличие от Китая, Индия все еще продолжает расти, уровень рождаемости значительно выше. И Китай, в принципе, начинает уже депопулировать», — пояснил он.

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. Самые населенные регионы в 2022 году — Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые приходится 2,3 миллиарда человек, то есть 29 процентов мирового населения, а также Центральная и Южная Азия — 2,1 миллиарда (26 процентов).