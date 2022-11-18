США обвинили в отмывании денег

Конгрессвумен Грин обвинила власти США в отмывании денег через поддержку других государств

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти в отмывании денежных средств через предоставление поддержки другим странам, где идет война. Об этом она заявила в интервью бывшему советнику экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стиву Бэннону. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на социальную сеть Truth Social.

Конгрессвумен подчеркнула, что граждане страны имеют право знать, куда идут выделяемые Белым домом деньги. «Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется», — сказала она.

По ее словам, для установления контроля за выделяемой помощью она вместе с однопартийцами ранее внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине денежных средств. Они потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Киеву, в частности, на военную и гражданскую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, Вашингтон будет оказывать больше помощи Киеву. «Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования», — подчеркнул он.

