Посол России назвал обвинения суда по MH17 против Москвы политзаказом

Посол Шульгин назвал заявления суда по MH17 о влиянии России на ополченцев политзаказом

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что обвинения голландского суда по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 против Москвы, являются политическим заказом. Его слова приводит РИА Новости.

«Голландский суд рассуждал о том, что Россия, дескать, оказывала непосредственное воздействие на ополченцев Донбасса, контролировала их действия, оказывала им помощь», — подчеркнул дипломат.

Шульгин заявил, что Россия категорически отрицает данные обвинения, указав, что подобные рассуждения для голландского суда не требовались, однако присутствовали в рамках дела.

17 ноября состоялось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого был зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский. По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.