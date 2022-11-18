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21:18, 18 ноября 2022Мир

Австрия отреагировала на возможное вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Глава МВД Австрии Карнер: страна не поддержит вступление Болгарии и Румынии в Шенген
Герхард Карнер

Герхард Карнер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в эфире радиостанции О1 заявил, что страна не поддержит вступление Болгарии и Румынии в Шенген. Его слова приводит РИА Новости.

«Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет», — отметил глава ведомства.

По его словам, миграционная система Европейского союза (ЕС) не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени. Он добавил, что страны ЕС вынуждены сами защищать свои границы.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о готовности еще трех европейских государств — Болгарии, Румынии и Хорватии — полноценно участвовать в Шенгенском пространстве без пограничного контроля и призвала Совет Евросоюза включить их в Шенгенское соглашение.

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Марина Совина
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