Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Под Тамбовом полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Под Тамбовом сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

Задержанный в ближайшее время будет отправлен в Москву для проведения следственных действий. Его подозревают в совершении преступления по статье 105 («Убийство») УК РФ. Погибшая — 29-летняя уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, переехавшая в столицу из Донецка.

Погибшая снимала квартиру в одной из многоэтажек в Зюзино — возле этого дома и было обнаружено ее тело. Предполагаемый убийца — коллега потерпевшей Шохрубек Каримов, с которым она работала в мясном магазине.

Утром 18 ноября погибшую нашли со множеством колото-резаных ранений в области груди на Севастопольском проспекте рядом с ее домом.