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17:11, 18 ноября 2022Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве россиянки в Москве задержали под Тамбовом

СКР: подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали под Тамбовом

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Тамбовской области сотрудники СКР и МВД задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве россиянки на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Также правоохранители задержали его знакомого, который помог фигуранту уехать из Москвы после совершения убийства. Скоро их доставят в подразделение СКР, где следователи приступят к их допросу.

По данным следствия, женщина познакомилась с предполагаемым убийцей незадолго до трагедии. Между ними возник конфликт из-за того, что потерпевшая не отвечала взаимностью на его знаки внимания.

Ранее стала известна личность убитой — ей оказалась уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, переехавшая в столицу из Донецка. Она снимала квартиру в одной из многоэтажек в Зюзино. Подозреваемый — коллега потерпевшей Шохрубек Каримов, с которым она работала в мясном магазине. Он был разнорабочим, а Юлия — продавщицей. Мигрант постоянно приставал к ней, а вечером накануне убийства стал угрожать ножом и душить. Женщина обратилась в полицию, рассказав о преследовании, однако вызывать наряд не стала.

Утром 18 ноября россиянку нашли убитой со множеством колото-резаных ранений в области груди на Севастопольском проспекте рядом с ее домом.

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Елизавета Новикова
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