Лидеры АТЭС договорились содействовать продовольственной безопасности

Лидеры АТЭС приняли декларацию о содействии долгосрочной продовольственной безопасности

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились нарастить усилия по развитию сельского хозяйства, а также содействовать обеспечению долгосрочной продовольственной безопасности. Соответствующую декларацию приняли по итогам саммита АТЭС в Таиланде, пишет ТАСС.

В документе уточняется, что для этого необходимо обеспечить еще большую устойчивость продуктивности, инновационности и стабильности сельскохозяйственных и продовольственных систем.

Кроме того, требуется укрепить глобальные цепочки поставок продовольствия и сократить потери продовольствия и отходов.

Ранее участники АТЭС приняли министерскую декларацию с учетом позиции Москвы. По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, изначально представители G7 в АТЭС настаивали на интеграции в декларацию украинской тематики. Он обратил внимание, что не стоит забывать об экономической направленности АТЭС. По словам замминистра, организация не занимается политической повесткой.