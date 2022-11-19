Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с Месси

Футболист Криштиану Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с Лионелем Месси

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с нападающим «Пари Сен-Жермен», аргентинцем Лионелем Месси. Фото опубликовано в Instagram модного дома (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В кадре спортсмены играют в шахматы на чемодане бренда. «Победа — это состояние разума», — говорится в подписи.

Louis Vuitton обыграл давнее соперничество двух легенд футбола и их предстоящее участие в Чемпионате мира за сборные Аргентины и Португалии. Автором снимка стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.

Ранее Роналду рассказал об отношениях с Месси. «У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. У нас отношения как между партнерами по команде», — рассказал футболист. Он также высказался об уровне профессионализма соперника, описав его словами «удивительный, волшебный игрок».

