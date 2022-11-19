В НАТО заявили об инциденте с российскими самолетами над Балтийским морем

В НАТО назвали облет кораблей альянса российскими самолетами небезопасным инцидентом

В НАТО заявили о небезопасном инциденте с российскими самолетами над Балтийским морем, сообщает РИА Новости.

Речь идет об облете кораблей альянса самолетами воздушно-космических сил (ВКС), который показался военно-морскому командованию НАТО небезопасным. По заявлениям командования, инцидент произошел утром 17 ноября. Российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов», — заявили в альянсе.

Руководство альянса отмечает, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы.